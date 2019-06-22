Алан Дзагоев: "Спартак" уже два сезона нам помогает. Молодцы!

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мыслями о концовке минувшего сезона для "армейцев".

"По многим ребятам было видно: они в напряжении. Кто-то из молодых мог и не понимать, что в этом сезоне — всё, не получилось. Команда хорошо играла, но психологически подбили две игры: с "Уфой" и "Оренбургом". В итоге все ходили на тренировки унылыми, чувствовался накал. По моему опыту в такие моменты нужно отпустить и доиграть сезон как можно лучше. Не бросить вёсла, конечно, но и не слишком сильно заморачиваться. Когда получилось это сделать — одержали две победы в конце.

"Спартак" помог попасть напрямую в Лигу Европы? "Спартак" уже два сезона нам помогает. Молодцы!" — цитирует Дзагоева Sport24.ru.
Теги: Дзагоев Спартак ЦСКА
Сегодня, 18:31
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