Алан Дзагоев рассказал когда начнет тренироваться в ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своем восстановлении после травмы.
— Как себя чувствуете сейчас?
Все отлично, в начале июня прилетел из Мюнхена, 23 июня улетаю обратно. Прошло четыре месяца. Нагрузка увеличивается, и колено не опухает — это главное. В Германии всем довольны: я намного лучше ускоряюсь, со сменой направления тоже. Уже с мячом работаю.
— Как строится ваш день во время восстановления?
В Германии приезжаю в реабилитационный центр в 9 утра, уезжаю в 5-6 вечера. Четыре массажа по 20 минут, другие процедуры примерно по часу, остальное — тренировки. Можно сказать, что времени для отдыха нет. Гостиница далеко — отдыхаю только на массаже. Когда ты постоянно тренируешься, так даже легче — сразу входишь в рабочий режим. На занятиях начал потеть — приятное ощущение, свое.
— Есть ли понимание, когда начнете тренироваться с командой?
— В Москве пока работаю по немецкой программе. Если все будет хорошо, по моим прогнозам, с командой начну тренироваться в конце июля. С ограничениями, конечно, без борьбы.
— В следующем сезоне ставите себе персональные цели по количеству матчей?
— Я не играл в футбол почти год. Два из восьми матчей провел с травмами. Я просто соскучился! Хочу играть, хочу забивать, хочу отдавать! Хочу поиграть по максимуму. Сейчас — только больше мотивации выходить на поле
Sport24.ru
— Как себя чувствуете сейчас?
Все отлично, в начале июня прилетел из Мюнхена, 23 июня улетаю обратно. Прошло четыре месяца. Нагрузка увеличивается, и колено не опухает — это главное. В Германии всем довольны: я намного лучше ускоряюсь, со сменой направления тоже. Уже с мячом работаю.
— Как строится ваш день во время восстановления?
В Германии приезжаю в реабилитационный центр в 9 утра, уезжаю в 5-6 вечера. Четыре массажа по 20 минут, другие процедуры примерно по часу, остальное — тренировки. Можно сказать, что времени для отдыха нет. Гостиница далеко — отдыхаю только на массаже. Когда ты постоянно тренируешься, так даже легче — сразу входишь в рабочий режим. На занятиях начал потеть — приятное ощущение, свое.
— Есть ли понимание, когда начнете тренироваться с командой?
— В Москве пока работаю по немецкой программе. Если все будет хорошо, по моим прогнозам, с командой начну тренироваться в конце июля. С ограничениями, конечно, без борьбы.
— В следующем сезоне ставите себе персональные цели по количеству матчей?
— Я не играл в футбол почти год. Два из восьми матчей провел с травмами. Я просто соскучился! Хочу играть, хочу забивать, хочу отдавать! Хочу поиграть по максимуму. Сейчас — только больше мотивации выходить на поле
Sport24.ru