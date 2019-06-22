Алан Дзагоев рассказал когда начнет тренироваться в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своем восстановлении после травмы.

— Как себя чувствуете сейчас?

Все отлично, в начале июня прилетел из Мюнхена, 23 июня улетаю обратно. Прошло четыре месяца. Нагрузка увеличивается, и колено не опухает — это главное. В Германии всем довольны: я намного лучше ускоряюсь, со сменой направления тоже. Уже с мячом работаю.

— Как строится ваш день во время восстановления?

В Германии приезжаю в реабилитационный центр в 9 утра, уезжаю в 5-6 вечера. Четыре массажа по 20 минут, другие процедуры примерно по часу, остальное — тренировки. Можно сказать, что времени для отдыха нет. Гостиница далеко — отдыхаю только на массаже. Когда ты постоянно тренируешься, так даже легче — сразу входишь в рабочий режим. На занятиях начал потеть — приятное ощущение, свое.

— Есть ли понимание, когда начнете тренироваться с командой?

— В Москве пока работаю по немецкой программе. Если все будет хорошо, по моим прогнозам, с командой начну тренироваться в конце июля. С ограничениями, конечно, без борьбы.

— В следующем сезоне ставите себе персональные цели по количеству матчей?

— Я не играл в футбол почти год. Два из восьми матчей провел с травмами. Я просто соскучился! Хочу играть, хочу забивать, хочу отдавать! Хочу поиграть по максимуму. Сейчас — только больше мотивации выходить на поле

Sport24.ru
Теги: Дзагоев ЦСКА
Сегодня, 19:19
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