Гендиректор "Сочи" - об 1:7 от "Спартака": ничего страшного, для нас это неудивительно
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал результат контрольного матча со "Спартаком".
"Посмотрели всех, кого хотели — и из старого состава, и из новичков. Определенную картину этот матч нам показал. Идет подготовительный период, результату значения не придаем, спокойно к этому относимся и понимаем, над чем нужно поработать. На сегодняшний счет смотреть не нужно — впереди еще один сбор, самые важные игры будут в чемпионате.
По сути это первая игра на уровне Премьер-лиги. Соперник сыгранный и мастеровитый, другие скорости, а команда находится под нагрузками. Это был спарринг, в котором каждый из тренеров преследовал свои цели. Ничего страшного не произошло, для нас это неудивительно", - цитирует Рубашко ТАСС.
"Посмотрели всех, кого хотели — и из старого состава, и из новичков. Определенную картину этот матч нам показал. Идет подготовительный период, результату значения не придаем, спокойно к этому относимся и понимаем, над чем нужно поработать. На сегодняшний счет смотреть не нужно — впереди еще один сбор, самые важные игры будут в чемпионате.
По сути это первая игра на уровне Премьер-лиги. Соперник сыгранный и мастеровитый, другие скорости, а команда находится под нагрузками. Это был спарринг, в котором каждый из тренеров преследовал свои цели. Ничего страшного не произошло, для нас это неудивительно", - цитирует Рубашко ТАСС.