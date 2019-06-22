Андрей Панюков - о переходе в "Урал": думаю, "Зениту" было все равно, куда я уйду

Нападающий Андрей Панюков подтвердил, что перешел из "Зенита" в "Урал", и рассказал, как расстался с петербургским клубом.

"Впечатление и эмоции только положительные. Хотел побыстрей включиться в работу с "Уралом". Сомнений не было, потому что президент Григорий Викторович Иванов дал слово, что все будет хорошо, за это ему огромное спасибо. Какой срок контракта? Пока по контракту не могу озвучить. Григорий Викторович воздержался, и я пока воздержусь.

Были предложения, но уже смысла нет о них говорить. Несколько из России, один клуб из Европы. Обсуждал ли с "Зенитом" вариант, при котором я останусь? Нет. Я думаю, им было все равно, куда я уйду", - цитирует Панюкова "Спорт день за днем".
Теги: Панюков Урал Зенит
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