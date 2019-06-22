Евгений Савин - о матче с "Торпедо": проиграли со счетом 0:5, но все равно было круто
Бывший российский футболист Евгений Савин поделился впечатлениями от товарищеского матча "Торпедо" - "Шеффилд" (5:0).
"Я видел "Шеффилд" в Англии. У них достаточно игроков не приехало: нет капитана, нет вратаря. Не получили визы. До 25 минуты играли более-менее нормально, потом сдулись. Во втором тайме вышли вообще все, кто на футбольном поле видят друг друга впервые. Поэтому была такая сборная солянка, но и "Торпедо" играло очень хорошо.
Это контрольный матч, полная трибуна, английская команда любителей, которая собирает почти полный стадион, это здорово. Сейчас один тренер сказал: "Мы радуемся, а счёт 0:5, соберитесь". Но всё равно сегодня было круто", - цитирует Савина "Чемпионат.сом"
"Я видел "Шеффилд" в Англии. У них достаточно игроков не приехало: нет капитана, нет вратаря. Не получили визы. До 25 минуты играли более-менее нормально, потом сдулись. Во втором тайме вышли вообще все, кто на футбольном поле видят друг друга впервые. Поэтому была такая сборная солянка, но и "Торпедо" играло очень хорошо.
Это контрольный матч, полная трибуна, английская команда любителей, которая собирает почти полный стадион, это здорово. Сейчас один тренер сказал: "Мы радуемся, а счёт 0:5, соберитесь". Но всё равно сегодня было круто", - цитирует Савина "Чемпионат.сом"