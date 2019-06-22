Сергей Степашин: Федун - большой фантазер

Бывший премьер-министр Российской Федерации Сергей Степашин прокомментировал идею владельца московского "Спартака" Леонида Федуна передать управление клуба болельщикам.

Федун выразил желание реализовать эту идею в 2023 году.

"Леонид любит футбол, он замечательный человек и большой фантазер в футболе. Что ж, может быть, это и реализуется, как фантазии Фарятьева", - цитирует Степашина "Комсомольская правда".
Теги: Степашин Федун Спартак
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