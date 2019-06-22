Сергей Степашин: Федун - большой фантазер
Бывший премьер-министр Российской Федерации Сергей Степашин прокомментировал идею владельца московского "Спартака" Леонида Федуна передать управление клуба болельщикам.
Федун выразил желание реализовать эту идею в 2023 году.
"Леонид любит футбол, он замечательный человек и большой фантазер в футболе. Что ж, может быть, это и реализуется, как фантазии Фарятьева", - цитирует Степашина "Комсомольская правда".
Федун выразил желание реализовать эту идею в 2023 году.
"Леонид любит футбол, он замечательный человек и большой фантазер в футболе. Что ж, может быть, это и реализуется, как фантазии Фарятьева", - цитирует Степашина "Комсомольская правда".