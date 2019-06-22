Бывшая жена Кержакова ответила на критику ее фигуры

Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста Александра Кержакова, ответила людям, которые критиковали ее за использование фотошопа.

Тюльпанова выложила пост с ответом в своем инстаграме.

"Кто-то что-то мне там писал про фотошоп. Специально для вас даже синяки замазывать не стала", — написала она.

Милану упрекали в чрезмерном использовании фотошопа, которым она скрывала целюлит и прочие недостатки.

После публикации Тюльпановой подписчики оценили ее фигуру и похвалили за смелость.

"Газета.ру"
Вчера, 22:53
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