Сергей Степашин: Кокорин не скандалил в "Динамо". Как ушел в "Зенит" - заскандалил

Член попечительского совета "Динамо" Сергей Степашин заявил, что форвард "Зенита" Александр Кокорин не был скандальным игроком во время выступления за бело-голубых.

"Кокорин, когда был в "Динамо", он не скандалил. Как ушел в "Зенит" – заскандалил. Это вопрос к "Зениту". Что касается Кокорина… Не знаю, у него травма, как с ногой он будет и – психологически. Но вообще поиграет, он такой любопытный человек.

Ну, получили свое. Думаю, пускай исправляются, как все люди. Эдуард Стрельцов дважды становился лучшим футболистом Советского Союза уже после того, как отсидел 7 лет в тюрьме, и не сломался", - цитирует Степашина "Комсомольская правда".
Теги: Степашин Кокорин Зенит Динамо
Сегодня, 07:19
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