Геннадий Орлов - об инициативе Федуна: это из области фантазий "как строить коммунизм"

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об идее президента "Спартака" Леонида Федуна передать столичный клуб в управление болельщикам к 2023 году."Это из области фантазий «как строить коммунизм». Был такой в советском периоде момент, когда люди начали выдвигать себя в директора предприятий. "Если б я был директором" — был такой лозунг. В главные режиссёры себя выставляли артисты. Слушайте, ну это дело профессионалов. Это должны быть хорошие менеджеры, которые должны заниматься развитием той или иной отрасли. Поэтому когда говорят "народная" — это популизм, я в это не верю. Говорите, Федун часто обещает изменения, но обычно ничего не происходит? Вы правильно заметили", — сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.