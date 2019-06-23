"Краснодар" близок к покупке форварда "АЗ" Идрисси

Нападающий "АЗ Алкмар" Уссама Идрисси, скорее всего, продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. К приобретению 23-летнего игрока близок "Краснодар", сообщает AD.Идрисси может стать третьим футболистом из нидерландской Эредивизии, перешедшим в это летнее трансферное в "Краснодар". Ранее состав "быков" пополнили полузащитники Юнес Намли из "ПЕК Зволле" и Тонни де Вильена из "Фейеноорда".