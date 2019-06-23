"Краснодар" близок к покупке форварда "АЗ" Идрисси

Нападающий "АЗ Алкмар" Уссама Идрисси, скорее всего, продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. К приобретению 23-летнего игрока близок "Краснодар", сообщает AD.

Идрисси может стать третьим футболистом из нидерландской Эредивизии, перешедшим в это летнее трансферное в "Краснодар". Ранее состав "быков" пополнили полузащитники Юнес Намли из "ПЕК Зволле" и Тонни де Вильена из "Фейеноорда".

"Чемпионат.сом"
Теги: Краснодар Идрисси
Сегодня, 16:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама