Геннадий Орлов: инициатива Федуна – это из области фантазий "Как строить коммунизм"

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об идее президента "Спартака" Леонида Федуна передать к 2023 году клуб в управление болельщиков:- Это из области фантазий "Как строить коммунизм". Был такой в советском периоде момент, когда люди начали выдвигать себя в директора предприятий. "Если б я был директором" – был такой лозунг. В главные режиссеры себя выставляли артисты. Слушайте, это дело профессионалов.Это должны быть хорошие менеджеры, которые должны заниматься развитием той или иной отрасли.Поэтому когда говорят "народная" – это популизм, я в это не верю.Федун часто обещает изменения но не проводит их? Правильно замечено. Я прочитал интервью Федуна, буквально, видимо, последнее – куда он потратил 10 миллионов евро.Отчетность есть перед РФС, и сколько потрачено на агентов. На них потрачено 10 миллионов евро. И он объяснил – Адриано обошелся в половину этой суммы. То есть, когда они брали Адриано – свободным агентом, это значит, что за него платить не надо – они ему дают подъемные.Принято так – если свободный агент идет, это его опция, когда он сам зарабатывает больше денег, если он востребован. И вот около пяти миллионов пошли на Адриано. То есть, вопрос ведь в том – вообще как, - приводит слова комментатор "Эхо Москвы".