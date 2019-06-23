Федун: болельщики "Спартака" – самая организованная и демократическая масса
Президент "красно-белых" вновь рассказал о своих планах насчёт клуба и заявил, что стадион так же отойдёт болельщикам:
- На днях вы сказали, что через три-четыре года уходите из "Спартака". И отдаете клуб на откуп болельщикам. Акционерами клуба могут стать фанаты народной команды. Но как это будет происходить?
– Акционеры – неправильно. Акционерами не будут. Я просто дарю его болельщикам. Бесплатно ли? Да.
Кто будет главным акционером? А кто избирал президентом мадридского "Реала" Флорентино Переса? Избирали болельщики.
Вот так раз три-четыре года сами болельщики и будут решать, кто будет управлять клубом. Они будут избирать генерального директора и президента.
"Реал" живет по таким же принципам, поэтому и на слуху. Я уже не говорю про "Барселону". Это нормальная практика.
А болельщики "Спартака" – самая организованная и демократическая масса, которая заслужила это.
– А кто же будет деньги вкладывать в команду? У фанатов они откуда?
– Ну, пусть зарабатывают. Я к этому времени постараюсь сделать так, чтобы «Спартак» был самодостаточным.
Моя роль в этом? Буду болеть. Буду голосовать за нового президента.
– Значит, вы все же бросаете народную команду?
– Почему я бросаю? Я народную команду отдаю народу.
Стадион в Тушино? Кому нужен стадион без команды? Конечно, стадион будет являться частью инфраструктуры, которая перейдет к болельщикам, – заявил Федун в интервью "Комсомольской правде".
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- На днях вы сказали, что через три-четыре года уходите из "Спартака". И отдаете клуб на откуп болельщикам. Акционерами клуба могут стать фанаты народной команды. Но как это будет происходить?
– Акционеры – неправильно. Акционерами не будут. Я просто дарю его болельщикам. Бесплатно ли? Да.
Кто будет главным акционером? А кто избирал президентом мадридского "Реала" Флорентино Переса? Избирали болельщики.
Вот так раз три-четыре года сами болельщики и будут решать, кто будет управлять клубом. Они будут избирать генерального директора и президента.
"Реал" живет по таким же принципам, поэтому и на слуху. Я уже не говорю про "Барселону". Это нормальная практика.
А болельщики "Спартака" – самая организованная и демократическая масса, которая заслужила это.
– А кто же будет деньги вкладывать в команду? У фанатов они откуда?
– Ну, пусть зарабатывают. Я к этому времени постараюсь сделать так, чтобы «Спартак» был самодостаточным.
Моя роль в этом? Буду болеть. Буду голосовать за нового президента.
– Значит, вы все же бросаете народную команду?
– Почему я бросаю? Я народную команду отдаю народу.
Стадион в Тушино? Кому нужен стадион без команды? Конечно, стадион будет являться частью инфраструктуры, которая перейдет к болельщикам, – заявил Федун в интервью "Комсомольской правде".
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