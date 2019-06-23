Федун: болельщики "Спартака" – самая организованная и демократическая масса

Президент "красно-белых" вновь рассказал о своих планах насчёт клуба и заявил, что стадион так же отойдёт болельщикам:– Акционеры – неправильно. Акционерами не будут. Я просто дарю его болельщикам. Бесплатно ли? Да.Кто будет главным акционером? А кто избирал президентом мадридского "Реала" Флорентино Переса? Избирали болельщики.Вот так раз три-четыре года сами болельщики и будут решать, кто будет управлять клубом. Они будут избирать генерального директора и президента."Реал" живет по таким же принципам, поэтому и на слуху. Я уже не говорю про "Барселону". Это нормальная практика.А болельщики "Спартака" – самая организованная и демократическая масса, которая заслужила это.– Ну, пусть зарабатывают. Я к этому времени постараюсь сделать так, чтобы «Спартак» был самодостаточным.Моя роль в этом? Буду болеть. Буду голосовать за нового президента.– Почему я бросаю? Я народную команду отдаю народу.Стадион в Тушино? Кому нужен стадион без команды? Конечно, стадион будет являться частью инфраструктуры, которая перейдет к болельщикам, – заявил Федун в интервью "Комсомольской правде".