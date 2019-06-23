Радимов: когда "Спартак" разберется с лайками и конфликтами – будет конкурентом "Зенита"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал, в каком случае "Спартак" сможет навязать борьбу питерцам:– Кто главный соперник "Зенита" на следующий сезон? Есть пять команд, которые борются за высокие места. Может быть, шесть. Хотя вряд ли "Динамо" будет бороться за чемпионство уже в этом сезоне – долго не входило в лидеры.ЦСКА выкупил Влашича, но если потеряет Фернандеса – будет сложно. Команда молодая, за Лигу чемпионов она будет бороться, за чемпионство – мне кажется, пока нет. "Локомотив", если сохранит лидеров, будет конкурентом "Зенита"."Спартак"? Когда разберется с лайками и внутренними конфликтами – будет конкурентом "Зенита". Глушаков ушел, чтобы погасить конфликт между болельщиками и клубом. Когда команда хочет продать одного из лучших нападающих, это нехорошо. В прошлом сезоне ушел Промес, сейчас может уйти Зе Луиш.Есть хорошая молодежь: Умяров, Ломовицкий, Гулиев, Глушенков. Но они все провели мало матчей за "Спартак". Смогут ли они быть лидерами команды? Как показала концовка прошлого чемпионата, "Спартак" с молодежью не справился.ЦСКА ввел молодых футболистов лучше, чем "Спартак". "Краснодар" купил очень хорошего опорника, знает, что делать. Он вполне может стать конкурентом, если научится дожимать соперников. Кроме того, у "Краснодара" будет Лига чемпионов, - приводит слова Радимова "Спорт-Экспресс".