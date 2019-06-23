Роман Широков: на Кипре подошел тот болельщик из аэропорта - дома, видимо, не сидится

Бывший футболист "Зенита", ЦСКА и "Спартака" Роман Широков прокомментировал скандальный инцидент с болельщиком из аэропорта.

"Виделся с тем болельщиком из аэропорта. Если не ошибаюсь, на Кипре. Мы были на Кубке ФНЛ с Женей Алдониным. Подошёл ко мне, мы разговорились, а он говорит: "Я — тот самый болельщик из аэропорта". "Ну поздравляю!" — говорю. Дома, видимо, не сидится.

История с Глушаковым? Тут просчёт больше со стороны клуба. Они должны были погасить этот конфликт, если он был. У них же было время, когда они отсылали его в дубль. За две недели, а уж тем более за месяц можно было всё решить", - цитирует Широкова "Чемпионат"
Теги: Широков Спартак
Сегодня, 09:03
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