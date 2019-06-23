Роман Широков: до сезона говорил: будет 9-12 место."Динамо" при Хохлове не менялось
Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Широков рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
"У меня с Хохловым недопонимания не было. Мне всё понятно было с первой секунды. И отношение, и то, куда мы движемся. Куда? В зону еврокубков, конечно. Почему не продвинулись, нужно спрашивать не у меня. Значит, так работали. Но, повторюсь, мне всё было ясно изначально – футбол главного тренера вообще не изменился с момента, как он впервые пришёл в "Динамо" в октябре 2017-го. При этом занятое место стало ниже. 12-е место – результат работы главного тренера. Можно сколько угодно говорить о том, что тебе мешает, – есть результат. В "Локомотиве", судя по тому, что писали, тренер и руководство много спорили. При этом чемпионами становились, в Лигу чемпионов выходили, Кубок брали.
Хохлов остался в "Динамо", потому что провёл хороший сезон до этого. Я пришёл и объяснил руководству своё видение будущего команды при таком футболе. Мне сказали: "Посмотрим, может, будет иначе". Поговорили с Хохловым, он сказал, что хочет изменить футбол и играть больше в атаку. По большому счёту, это не получилось. Он хотел чуть перестроить схему, изменить настрой игры на атакующий. У него было время внести все изменения: отработать высокий прессинг, улучшить контроль мяча. Тот же "Арсенал" изменился за 3-4 месяца по ходу сезона. В "Динамо" собраны футболисты, которые любят и умеют атаковать, но не получилось изменить игру. Лично я даже попыток таких не видел. Мой прогноз перед сезоном сбылся на 150% – я говорил, что если ничего не изменится, скорее-всего, мы займем 9-12-е место. Говорил я это в июне 2018-го", - цитирует Хохлова "Чемпионат.сом"
"У меня с Хохловым недопонимания не было. Мне всё понятно было с первой секунды. И отношение, и то, куда мы движемся. Куда? В зону еврокубков, конечно. Почему не продвинулись, нужно спрашивать не у меня. Значит, так работали. Но, повторюсь, мне всё было ясно изначально – футбол главного тренера вообще не изменился с момента, как он впервые пришёл в "Динамо" в октябре 2017-го. При этом занятое место стало ниже. 12-е место – результат работы главного тренера. Можно сколько угодно говорить о том, что тебе мешает, – есть результат. В "Локомотиве", судя по тому, что писали, тренер и руководство много спорили. При этом чемпионами становились, в Лигу чемпионов выходили, Кубок брали.
Хохлов остался в "Динамо", потому что провёл хороший сезон до этого. Я пришёл и объяснил руководству своё видение будущего команды при таком футболе. Мне сказали: "Посмотрим, может, будет иначе". Поговорили с Хохловым, он сказал, что хочет изменить футбол и играть больше в атаку. По большому счёту, это не получилось. Он хотел чуть перестроить схему, изменить настрой игры на атакующий. У него было время внести все изменения: отработать высокий прессинг, улучшить контроль мяча. Тот же "Арсенал" изменился за 3-4 месяца по ходу сезона. В "Динамо" собраны футболисты, которые любят и умеют атаковать, но не получилось изменить игру. Лично я даже попыток таких не видел. Мой прогноз перед сезоном сбылся на 150% – я говорил, что если ничего не изменится, скорее-всего, мы займем 9-12-е место. Говорил я это в июне 2018-го", - цитирует Хохлова "Чемпионат.сом"