Ахрик Цвейба - об акции против РФ в Грузии: отвратительно, когда футболисты пускают политику в спорт
Бывший футболист сборных СССР и России, а также тбилисского "Динамо" Ахрик Цвейба прокомментировал скандал с участием грузинских клубов.
"Я считаю подобное неприемлемым. Отвратительно, когда футболисты пускают политику в спорт.
Для игроков футбольное поле — святое место, где они, в первую очередь, должны показывать свое мастерство, получать удовольствие от своей игры. А политику надо оставить политикам.
Это не значит, что у человека не может быть своего мнения. За пределами поля — пожалуйста, высказывай, что хочешь, хоть на голове стой. Но не надо, повторюсь, замешивать сюда футбол", - цитирует Цвейбу "Советский спорт".
"Я считаю подобное неприемлемым. Отвратительно, когда футболисты пускают политику в спорт.
Для игроков футбольное поле — святое место, где они, в первую очередь, должны показывать свое мастерство, получать удовольствие от своей игры. А политику надо оставить политикам.
Это не значит, что у человека не может быть своего мнения. За пределами поля — пожалуйста, высказывай, что хочешь, хоть на голове стой. Но не надо, повторюсь, замешивать сюда футбол", - цитирует Цвейбу "Советский спорт".