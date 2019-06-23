Ахрик Цвейба - об акции против РФ в Грузии: отвратительно, когда футболисты пускают политику в спорт

Бывший футболист сборных СССР и России, а также тбилисского "Динамо" Ахрик Цвейба прокомментировал скандал с участием грузинских клубов.

"Я считаю подобное неприемлемым. Отвратительно, когда футболисты пускают политику в спорт.

Для игроков футбольное поле — святое место, где они, в первую очередь, должны показывать свое мастерство, получать удовольствие от своей игры. А политику надо оставить политикам.

Это не значит, что у человека не может быть своего мнения. За пределами поля — пожалуйста, высказывай, что хочешь, хоть на голове стой. Но не надо, повторюсь, замешивать сюда футбол", - цитирует Цвейбу "Советский спорт".
Теги: Цвейба
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