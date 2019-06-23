Дмитрий Аленичев объяснил, почему Кононов не может привить "Спартаку" яркий футбол

Экс-наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался на тему того, почему Кононов не может привить "Спартаку" яркий футбол.

"Мусаев — отличный парень. "Краснодару" предстоит выступление в квалификации Лиги чемпионов. Вот там и посмотрим. Пока мне его работа нравится. Можно при хорошем подборе футболистов поставить посредственную игру. А у Мусаева "Краснодар" смотрится ярко. Я впечатлен.

Кононов и Мусаев — тренеры одного формата. Поэтому Олег Георгиевич и не может свой футбол привить "Спартаку", воплотить в жизнь свою философию — нет таких исполнителей, как в "Краснодаре".

Кто из игроков "Спартака" отвечает философии Кононова? Фернандо. Зобнин? Рома очень работоспособный. Но ему еще нужно привести себя в порядок. Понятно, что сказывается травма. Но прежний Зобнин и нынешний — два разных футболиста. Сейчас мы видим 50 процентов того Зобнина. Максимум 50.

Кто еще отвечает стилю Кононова? Вот я и думаю… Джано? Ему надо доверять. Будет доверие — заиграет", — цитирует Аленичева "Спорт-Экспресс".
Теги: Аленичев Кононов Спартак
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