Виктор Гончаренко признался, что Влашич сам хотел остаться в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко был в курсе переговоров о выкупе полузащитника Николы Влашича из "Эвертона".
"Такие игроки, как Никола, что называется, делают разницу, на них приходят смотреть болельщики, их любят, ими восхищаются. Для нас факт выкупа прав на него важен с психологической точки зрения. Не надо думать о том, что он уйдет по окончании аренды. Теперь он с нами всерьез и надолго. Не буду скрывать, что был в курсе всех нюансов переговоров. Хочу отметить, что Влашич сам хотел остаться. При таком желании игрока для успешного завершения трансфера остаётся решить лишь технические моменты", - цитирует Гончаренко RT.
"Такие игроки, как Никола, что называется, делают разницу, на них приходят смотреть болельщики, их любят, ими восхищаются. Для нас факт выкупа прав на него важен с психологической точки зрения. Не надо думать о том, что он уйдет по окончании аренды. Теперь он с нами всерьез и надолго. Не буду скрывать, что был в курсе всех нюансов переговоров. Хочу отметить, что Влашич сам хотел остаться. При таком желании игрока для успешного завершения трансфера остаётся решить лишь технические моменты", - цитирует Гончаренко RT.