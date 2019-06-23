"Краснодар" подписал контракт с полузащитником Идрисси

Нападающий АЗ Уссама Идрисси подписал контракт с "Краснодаром", сообщает портал blade.net.

О сроках соглашения и стоимости трансфера на данный момент не сообщается.

Нынешний контракт футболиста действует до 30 июня 2022 года. А его трансферная стоимость, cогласно данным transfermarket, составляет 5 миллионов евро.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Идрисси Краснодар
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