"Краснодар" подписал контракт с полузащитником Идрисси

Нападающий АЗ Уссама Идрисси подписал контракт с "Краснодаром", сообщает портал blade.net.О сроках соглашения и стоимости трансфера на данный момент не сообщается.Нынешний контракт футболиста действует до 30 июня 2022 года. А его трансферная стоимость, cогласно данным transfermarket, составляет 5 миллионов евро.