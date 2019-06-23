Дмитрий Комбаров присоединится к "Крыльям Советов" на сборе в Австрии

Бывший защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров в ближайшее время должен подписать контракт с самарскими "Крыльями Советов", после чего футболист присоединится к команде на сборе в Австрии."Спартак" и Комбаров расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон на прошлой неделе. 32-летний футболист выступал за красно-белых с 2010 года. С тех пор он сыграл за команду в 274 матчах и забил 27 голов.