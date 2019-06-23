Миодраг Божович: работаем над усилением команды на трансферном рынке
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал, как проходит подготовка к новому сезону.
"Быстро могу сказать, как провел отпуск. 3 дня был в Сербии, затем одну неделю в Черногории — и все, отпуск закончился.
Что касается состояния игроков после выхода из отпуска, то у них было не так много времени на отдых, поэтому им не нужно было упорно заниматься в отпуске. Необходимо было отдохнуть как физически, так и психологически.
На самарском сборе мы очень хорошо поработали, хотя было жарко, ребята старались. Они выполнили задачи, которые у нас были — прежде всего, что касается физики.
Чем был обусловлен выбор Австрии в качестве места проведения сборов и по какому принципу выбирали спарринг-партнеров? Сколько лет я работаю в России — с любой командой мы готовимся к сезону в Австрии. Прежде всего потому, что там очень хорошие условия для работы и хорошая погода для физической нагрузки. А противников иногда невозможно выбрать. Я предпочитаю, чтобы сначала были несильные соперники. Но трудно найти подходящего противника. В этот раз у нас в соперниках хорошие команды, игры с которыми дадут возможность показать, насколько мы готовы к сезону.
Сколько будет изменений в составе — посмотрим. Пока мы никого не взяли, только работаем в этом направлении. Будем усилять позиции, которые в этом нуждаются.
С нами уже тренируются игроки молодежки: Голенков, Смирнов и Киселев. Это молодые игроки, которые, по нашим ожиданиям, должны усилить конкуренцию в основной команде", — цитирует Божовича пресс-служба "Крыльев Советов".
"Быстро могу сказать, как провел отпуск. 3 дня был в Сербии, затем одну неделю в Черногории — и все, отпуск закончился.
Что касается состояния игроков после выхода из отпуска, то у них было не так много времени на отдых, поэтому им не нужно было упорно заниматься в отпуске. Необходимо было отдохнуть как физически, так и психологически.
На самарском сборе мы очень хорошо поработали, хотя было жарко, ребята старались. Они выполнили задачи, которые у нас были — прежде всего, что касается физики.
Чем был обусловлен выбор Австрии в качестве места проведения сборов и по какому принципу выбирали спарринг-партнеров? Сколько лет я работаю в России — с любой командой мы готовимся к сезону в Австрии. Прежде всего потому, что там очень хорошие условия для работы и хорошая погода для физической нагрузки. А противников иногда невозможно выбрать. Я предпочитаю, чтобы сначала были несильные соперники. Но трудно найти подходящего противника. В этот раз у нас в соперниках хорошие команды, игры с которыми дадут возможность показать, насколько мы готовы к сезону.
Сколько будет изменений в составе — посмотрим. Пока мы никого не взяли, только работаем в этом направлении. Будем усилять позиции, которые в этом нуждаются.
С нами уже тренируются игроки молодежки: Голенков, Смирнов и Киселев. Это молодые игроки, которые, по нашим ожиданиям, должны усилить конкуренцию в основной команде", — цитирует Божовича пресс-служба "Крыльев Советов".