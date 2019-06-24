Адвокат Кирилла Кокорина: обязательно будем подавать кассационную жалобу
Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, отметил, что сторона защиты намерена обжаловать судебное решение.
"Мы ждем судебный акт и обязательно будем подавать кассационную жалобу. Когда именно он будет готов — неизвестно, зависит от того, как опишет Мосгорсуд, но на самом деле должен был бы быть уже готов. Как получим, будем готовить жалобу", - цитирует Барика Sport24.
"Мы ждем судебный акт и обязательно будем подавать кассационную жалобу. Когда именно он будет готов — неизвестно, зависит от того, как опишет Мосгорсуд, но на самом деле должен был бы быть уже готов. Как получим, будем готовить жалобу", - цитирует Барика Sport24.