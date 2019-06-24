Адвокат Мамаева: подадим на УДО, когда Павел прибудет в место отбытия наказания
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщил, когда он подаст ходатайство о выходе своего подзащитного на свободу по УДО (условно-досрочное освобождение).
"Кассационную жалобу сразу подадим, когда будут заверенные копии судебных актов. Проект этого уже готов. Кассация рассматривается не быстро, будет идти параллельно с рассмотрением вопроса по условно-досрочному освобождению. Как только Павел поступит в место отбытия наказания, то я сразу, в ту же неделю, постараюсь подготовить ходатайство об УДО. Закон этого не запрещает, он требует, чтобы было отбыто не менее полугода наказания – у нас это есть, плюс в личном деле есть благодарности. А всё время, которое Павел находится в местах лишения свободы, он не зарекомендовал себя ничем отрицательным. Нужно будет пройти комиссию – весь вопрос в этом, а дальше суд, вся процедура занимает месяц-полтора", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
"Кассационную жалобу сразу подадим, когда будут заверенные копии судебных актов. Проект этого уже готов. Кассация рассматривается не быстро, будет идти параллельно с рассмотрением вопроса по условно-досрочному освобождению. Как только Павел поступит в место отбытия наказания, то я сразу, в ту же неделю, постараюсь подготовить ходатайство об УДО. Закон этого не запрещает, он требует, чтобы было отбыто не менее полугода наказания – у нас это есть, плюс в личном деле есть благодарности. А всё время, которое Павел находится в местах лишения свободы, он не зарекомендовал себя ничем отрицательным. Нужно будет пройти комиссию – весь вопрос в этом, а дальше суд, вся процедура занимает месяц-полтора", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".