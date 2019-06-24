Ситуация в Грузии не повлияет на возможный переход Кварацхелии в "Локомотив"

Директор клуба "Рустави" Бадри Мачавариани сообщил, что ситуации в Грузии не повлияет на возможный переход полузащитника Хвичи Кварацхелии в "Локомотив".

"А причем тут этот инцидент? Трансфер будет согласовываться исключительно исходя из интересов футболиста и клубов. Ничто другое не может повлиять на это решение. Что касается перехода Кварацхелии в "Локомотив", то все пока остается без изменений, срок арендного соглашения еще не истек", - цитирует Мачавариани ТАСС.
Теги: Кварацхелия Локомотив
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