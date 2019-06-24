Адвокат Мамаева: будет идеально, если Павла и Кокориных этапируют в одно место

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов надеется, что футболист будет отбывать наказание в одном месте с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и его братом Кириллом.

"Пока непонятно, куда и когда этапируют Павла. Приговор в законную силу вступил, но постановления Мосгорсуда ещё не поступало ни нам, ни в изолятор. Пока не будет так называемой "законки", никаких мер по исполнению приговора предприниматься не должно. Может, завтра-послезавтра оно поступит в изолятор.

Мамаева должны отправить в одно из ближайших к московскому региону учреждений, в соседние области: Тульская, Тверская, Ярославская, Владимирская, но конкретики пока нет. Учитывая пристальное внимание к этому делу, думаю, отправлять ребят будут в более-менее «положительные» места заключения, где условия более-менее соответствуют нормальным. Будут ли они находиться вместе? Братья Кокорины выразили такое желание, для них исключение сделать могут. Мы с Павлом заявление по этому поводу не писали, но, если такая необходимость будет – он напишет. Было бы идеально, если бы все четверо попали в одно место, они друзья и занимаются единым делом. Для ФСИН это тоже было бы идеально – так проще соблюсти все меры безопасности при этапировании и отбывании срока, тем более, учитывая внимание СМИ. Одно дело – когда внимание приковано к одному месту, а другое – к четырём. Да и для журналистов с адвокатами так будет проще. Пойдут ли на это? Закон не запрещает, тем более отбытие наказания не такое долгое. Бюджет надо экономить, поэтому об этом тоже забывать не стоит – это бы помогло. Но это моё мнение, право последнего слова остаётся за ФСИН. По этому делу всё возможно, даже ответственность за те деяния, которых не совершали", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
Теги: Мамаев Кокорин
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