"Локомотив" обыграл "Аустрию" из Клагенфурта

В товарищеском матче "Локомотив" обыграл "Аустрию" - 3:1.

Товарищеский матч

"Аустрия" К – "Локомотив" 3:1

Голы: Дорофеев, 12, 20, Эдер, 45, Магкеев, 85

"Локомотив": Коченков (Медведев, 46), Живоглядов, Чорлука (Лапшов, 46), Магкеев, Лысов, Куликов, Коломейцев, Дорофеев, Жемалетдинов (Долгов, 60), Тугарев, Эдер
Теги: Локомотив
Сегодня, 20:30
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