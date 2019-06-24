"Локомотив" обыграл "Аустрию" из Клагенфурта
В товарищеском матче "Локомотив" обыграл "Аустрию" - 3:1.
Товарищеский матч
"Аустрия" К – "Локомотив" 3:1
Голы: Дорофеев, 12, 20, Эдер, 45, Магкеев, 85
"Локомотив": Коченков (Медведев, 46), Живоглядов, Чорлука (Лапшов, 46), Магкеев, Лысов, Куликов, Коломейцев, Дорофеев, Жемалетдинов (Долгов, 60), Тугарев, Эдер
Товарищеский матч
"Аустрия" К – "Локомотив" 3:1
Голы: Дорофеев, 12, 20, Эдер, 45, Магкеев, 85
"Локомотив": Коченков (Медведев, 46), Живоглядов, Чорлука (Лапшов, 46), Магкеев, Лысов, Куликов, Коломейцев, Дорофеев, Жемалетдинов (Долгов, 60), Тугарев, Эдер