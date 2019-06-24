Квинси Промес перешёл в "Аякс"

Полузащитник "Севильи" Квинси Промес стал игроком "Аякса", сообщает официальный сайт амстердамского клуба.

Контракт 27-летнего игрока с клубом рассчитан на 5 лет, до июня 2024 года. Сумма трансфера составила 15,7 млн евро.

Промес перешёл в "Севилью" из "Спартака" летом 2018 года.

Теги: Промес Аякс Севилья
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