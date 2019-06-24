Квинси Промес перешёл в "Аякс"
Полузащитник "Севильи" Квинси Промес стал игроком "Аякса", сообщает официальный сайт амстердамского клуба.
Контракт 27-летнего игрока с клубом рассчитан на 5 лет, до июня 2024 года. Сумма трансфера составила 15,7 млн евро.
Промес перешёл в "Севилью" из "Спартака" летом 2018 года.
Контракт 27-летнего игрока с клубом рассчитан на 5 лет, до июня 2024 года. Сумма трансфера составила 15,7 млн евро.
Промес перешёл в "Севилью" из "Спартака" летом 2018 года.
Hey @QPromes,— AFC Ajax (@AFCAjax) June 24, 2019
Our plan worked... ??#AmsterdamPromise pic.twitter.com/WOvBz4DpQI