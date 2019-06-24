"Динамо" объявило о продлении контракта с Хохловым
"Динамо" подписало новый контракт с главным тренером Дмитрием Хохловым.
Помимо главного тренера, трудовые соглашения с московским клубом продлили наставник Юрий Никифоров и тренер по работе с вратарями Евгений Плотников.
Хохлов возглавил "Динамо" в октябре 2017 года.
ФК "Динамо"
Помимо главного тренера, трудовые соглашения с московским клубом продлили наставник Юрий Никифоров и тренер по работе с вратарями Евгений Плотников.
Хохлов возглавил "Динамо" в октябре 2017 года.
ФК "Динамо"