"Динамо" объявило о продлении контракта с Хохловым

"Динамо" подписало новый контракт с главным тренером Дмитрием Хохловым.Помимо главного тренера, трудовые соглашения с московским клубом продлили наставник Юрий Никифоров и тренер по работе с вратарями Евгений Плотников.Хохлов возглавил "Динамо" в октябре 2017 года.