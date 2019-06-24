"Динамо" объявило о продлении контракта с Хохловым

"Динамо" подписало новый контракт с главным тренером Дмитрием Хохловым.

Помимо главного тренера, трудовые соглашения с московским клубом продлили наставник Юрий Никифоров и тренер по работе с вратарями Евгений Плотников.

Хохлов возглавил "Динамо" в октябре 2017 года.

ФК "Динамо"
Теги: Хохлов Динамо
Вчера, 22:31
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