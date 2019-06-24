Денис Глушаков хотел бы перейти в "Ростов"

Полузащитник Денис Глушаков активно интересуется вариантом продолжения карьеры в "Ростове".32-летний футболист считает этот клуб приоритетным вариантом трудоустройства для себя – в последние дни клуб получал просьбы от чиновников разного уровня рассмотреть эту кандидатуру, но отвечал отказом. Сам Денис звонил представителям тренерского штаба команды по поводу сотрудничества."Ростов" считает среднюю линию команды укомплектованной.