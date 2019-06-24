Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков

Генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири отметил, что организация поддерживает акцию солидарности грузинских клубов.

"По состоянию на сегодня, ни одной из команд, участвующих в Национальной лиге не угрожает санкция. Заявок к нам не поступало ни от УЕФА, ни от ФИФА. Еще раз подтверждаю, что акция солидарности, в которой в течение прошлой недели участвовали грузинские клубы, полностью поддержана нами", - цитирует Муджири сайт Первого канала в Грузии.

"Чемпионат.сом"
Вчера, 23:48
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