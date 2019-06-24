Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков

Генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири отметил, что организация поддерживает акцию солидарности грузинских клубов."По состоянию на сегодня, ни одной из команд, участвующих в Национальной лиге не угрожает санкция. Заявок к нам не поступало ни от УЕФА, ни от ФИФА. Еще раз подтверждаю, что акция солидарности, в которой в течение прошлой недели участвовали грузинские клубы, полностью поддержана нами", - цитирует Муджири сайт Первого канала в Грузии.