Сеть фастфуда станет новым спонсором РФС
В скором времени у Российского футбольного союза появится новый спонсор.
В июле РФС заключит договор о сотрудничестве с сетью фастфуда. Имя компании на данный момент неизвестно.
Кроме того, сейчас ведутся переговоры с несколькими лицензиатами о продаже лицензионной продукции РФС и сборной России.
Sport24.ru
В июле РФС заключит договор о сотрудничестве с сетью фастфуда. Имя компании на данный момент неизвестно.
Кроме того, сейчас ведутся переговоры с несколькими лицензиатами о продаже лицензионной продукции РФС и сборной России.
Sport24.ru