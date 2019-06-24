Сеть фастфуда станет новым спонсором РФС

В скором времени у Российского футбольного союза появится новый спонсор.В июле РФС заключит договор о сотрудничестве с сетью фастфуда. Имя компании на данный момент неизвестно.Кроме того, сейчас ведутся переговоры с несколькими лицензиатами о продаже лицензионной продукции РФС и сборной России.