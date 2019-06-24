Сеть фастфуда станет новым спонсором РФС

В скором времени у Российского футбольного союза появится новый спонсор.

В июле РФС заключит договор о сотрудничестве с сетью фастфуда. Имя компании на данный момент неизвестно.

Кроме того, сейчас ведутся переговоры с несколькими лицензиатами о продаже лицензионной продукции РФС и сборной России.

Sport24.ru
Сегодня, 01:55
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