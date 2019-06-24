РФС начал делить с регионами расходы на организацию предматчевых активностей

В рамках новой коммерческой и маркетинговой стратегии Российского футбольного союза затраты на организацию матчей, в частности, различных предматчевых активностей в городском пространстве, теперь разделяются с регионами, которые принимают игры сборной России.

Подобное было опробовано в Самаре на финале Кубка России и на матчах национальной команды в Саранске и Нижнем Новгороде. РФС разрабатывает райдер. Так, фан-зоны в Нижнем Новгороде были установлены за счет регионального бюджета. Планируется, что так же будет в Калининграде, где сборная России 9 сентября сыграет с Казахстаном в отборе Евро-2020.

Sport24.ru
Сегодня, 02:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама