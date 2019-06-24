РФС начал делить с регионами расходы на организацию предматчевых активностей

В рамках новой коммерческой и маркетинговой стратегии Российского футбольного союза затраты на организацию матчей, в частности, различных предматчевых активностей в городском пространстве, теперь разделяются с регионами, которые принимают игры сборной России.Подобное было опробовано в Самаре на финале Кубка России и на матчах национальной команды в Саранске и Нижнем Новгороде. РФС разрабатывает райдер. Так, фан-зоны в Нижнем Новгороде были установлены за счет регионального бюджета. Планируется, что так же будет в Калининграде, где сборная России 9 сентября сыграет с Казахстаном в отборе Евро-2020.