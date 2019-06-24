Антон Шунин: сейчас есть уверенность, что начинается новый этап в жизни "Динамо"
Вратарь "Динамо" Антон Шунин прокомментировал продление контракта с московским клубом.
"Я очень рад, что остаюсь в "Динамо" — родном для себя клубе, в котором вырос и состоялся как футболист. Это не рядовое для меня событие, я сейчас испытываю такое чувство, как будто у меня сегодня День рождения! За свою карьеру в клубе я застал самые разные времена — как хорошие, так и не очень.
Сейчас есть уверенность, что начинается новый этап в жизни бело-голубых. С нетерпением жду старта нового сезона, в котором домашние матчи мы будем проводить на великолепном динамовском стадионе. Надеюсь, что болельщики будут заполнять трибуны на каждой игре и гнать нас вперед! Ведь только вместе мы добьемся любых поставленных целей!" — цитирует Шунина официальный сайт "Динамо".
"Я очень рад, что остаюсь в "Динамо" — родном для себя клубе, в котором вырос и состоялся как футболист. Это не рядовое для меня событие, я сейчас испытываю такое чувство, как будто у меня сегодня День рождения! За свою карьеру в клубе я застал самые разные времена — как хорошие, так и не очень.
Сейчас есть уверенность, что начинается новый этап в жизни бело-голубых. С нетерпением жду старта нового сезона, в котором домашние матчи мы будем проводить на великолепном динамовском стадионе. Надеюсь, что болельщики будут заполнять трибуны на каждой игре и гнать нас вперед! Ведь только вместе мы добьемся любых поставленных целей!" — цитирует Шунина официальный сайт "Динамо".