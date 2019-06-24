Аленичев - о ситуации в "Енисее": хорошо, что у меня не нашли наркотики

Бывший тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев - о ситуации с лишением водительских прав.

– Сначала был цирк с матчем против "Анжи", потом началась слежка с последующим лишением водительских прав. Что это такое?

– Да хорошо еще, что все закончилось только правами, а не тем, что у меня нашли наркотики.

– Не удивились бы?

– Да уже все перестало удивлять. В последние месяцы работы старался не давать никаких поводов для нападок, даже пешком ходил, отдал клубную машину с водителем. Кстати, вот вам еще один показательный момент. Перед вылетом в Махачкалу команда работала в подмосковном Кратове. Меня нет, ассистентов нет, тренера молодежки нет – занятие проводит легенда красноярского футбола Саша Харитонов, полузащитник. Для двусторонки не хватает одного человека. И какое решение, как думаете? Переодели и выпустили личного водителя Рубцова.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Аленичев Енисей
Сегодня, 10:06
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