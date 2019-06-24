Эрнани: Лоди более атакующий игрок, чем Айртон
Бразильский полузащитник "Зенита" Эрнани рассказал о знакомом ему защитнике "Атлетико Паранаэнсе" Ренане Лоди, который, по информации СМИ, может перейти в петербургский клуб.
"Я не играл с Ренаном Лоди в "Атлетико Паранаэнсе", зато мы вместе росли. Знаем друг друга с детства, крепко дружили. Я старше его на четыре года, но мы тренировались в одной академии в командах разных возрастов. Наши комнаты были рядом. Он приходил на мои игры, а я на его. Считаю, Ренан Лоди очень хорош и как защитник, и как созидатель.
Он как минимум в два раза дороже, чем Айртон Лукас из "Спартака"? Мне кажется, это вопрос того, как руководители клубов оценивают игроков. Во "Флуминенсе" назначили свою цену за Айртона Лукаса, в "Атлетико Паранаэнсе" хотят свою за Ренана Лоди. Значит, по их мнению, Ренан Лоди настолько сильнее Айртона Лукаса. На мой взгляд, Ренан Лоди – более атакующий игрок. Он очень хорошо поддерживает атаку, играет в пас, совершает отличные кроссы в штрафную. Поэтому многие большие клубы хотят купить моего друга", - цитирует Эрнани "Чемпионат.сом".
"Я не играл с Ренаном Лоди в "Атлетико Паранаэнсе", зато мы вместе росли. Знаем друг друга с детства, крепко дружили. Я старше его на четыре года, но мы тренировались в одной академии в командах разных возрастов. Наши комнаты были рядом. Он приходил на мои игры, а я на его. Считаю, Ренан Лоди очень хорош и как защитник, и как созидатель.
Он как минимум в два раза дороже, чем Айртон Лукас из "Спартака"? Мне кажется, это вопрос того, как руководители клубов оценивают игроков. Во "Флуминенсе" назначили свою цену за Айртона Лукаса, в "Атлетико Паранаэнсе" хотят свою за Ренана Лоди. Значит, по их мнению, Ренан Лоди настолько сильнее Айртона Лукаса. На мой взгляд, Ренан Лоди – более атакующий игрок. Он очень хорошо поддерживает атаку, играет в пас, совершает отличные кроссы в штрафную. Поэтому многие большие клубы хотят купить моего друга", - цитирует Эрнани "Чемпионат.сом".