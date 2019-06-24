Антон Шунин: рад, что продлил контракт и продолжу играть в великом клубе!

Вратарь "Динамо" Антон Шунин поделился впечатлениями после продления контракта с клубом.

"Я рад, что продлил контракт и продолжу играть в великом клубе! Он для меня родной, я не раз говорил, что всю карьеру хочу провести в "Динамо". У нас были победы, были непростые ситуации, через которые мы прошли вместе. Сейчас начинается новый этап, новые задачи. У нас отличный стадион, и я надеюсь, что он будет заполняться нашими болельщиками. Верю, что всё лучшее у нас впереди!", - цитирует Шунина Fcdin.com.
Теги: Шунин Динамо
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