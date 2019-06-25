Андрей Лунев: за минувший сезон поставил бы себе три балла. Не больше

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев поставил себе оценку за прошлый сезон.

"С удовольствием в этом сезоне вспоминаю только один момент: когда после игры с ЦСКА дома мы подняли чемпионский кубок. Да, были нормальные игры, были и печальные. Но в целом за сезон поставил бы себе три балла. Не больше", - цитирует Лунева "Спорт день за днем".
Теги: Зенит Лунев
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