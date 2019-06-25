Адвокат Кокорина призвала сторониться госчиновников
Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова призвала сторониться госчиновников после истории, в которой оказались ее клиент, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их общий друг Александр Протосовицкий.
«"Возникает вопрос, каким образом гражданам России можно отстаивать свою пострадавшую честь и достоинство, и какие способы для этого предусмотрены? Отвечаю, что таких способов просто нет. Понятно, что в таком случае кричать "караул" или вызывать полицию никто не будет, да и ни один наряд не приедет для проверки факта простого оскорбления заявителя. Получается, что в ответ на оскорбление сделать ничего нельзя, а нужно его только терпеть, испытывая при этом унижение.
Следует обратить внимание, что наказание Александра Кокорина, назначенное приговором суда за причинение потерпевшему Паку легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, составило 11 месяцев исправительных работ, а наказание за абсолютно те же действия, но с применением уже другой статьи о хулиганстве, повлекли наказание в виде 1 года и 5 месяцев лишения свободы, что очевидно противоречит разумному, не говоря о каком-то и чьем-то праве.
Мало того, что суд дважды наказал осужденных за одно и то же деяние, в противоречие Конституции РФ, он еще и необоснованно назначил разные сроки наказания, то есть простое изменение названия содеянного повлекло многократное увеличение срока лишения свободы. Иными словами, если пощечину назвать оплеухой, то нужно многократно увеличить ответственность при тех же действиях и последствиях. Где логика?
Резюмирую единственный вывод — увидел госчиновника или его близкого — перейди на другую сторону улицы, а если уж от него прозвучало оскорбление — скажи спасибо и иди дальше", - цитирует Стукалову РИА Новости.
«"Возникает вопрос, каким образом гражданам России можно отстаивать свою пострадавшую честь и достоинство, и какие способы для этого предусмотрены? Отвечаю, что таких способов просто нет. Понятно, что в таком случае кричать "караул" или вызывать полицию никто не будет, да и ни один наряд не приедет для проверки факта простого оскорбления заявителя. Получается, что в ответ на оскорбление сделать ничего нельзя, а нужно его только терпеть, испытывая при этом унижение.
Следует обратить внимание, что наказание Александра Кокорина, назначенное приговором суда за причинение потерпевшему Паку легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, составило 11 месяцев исправительных работ, а наказание за абсолютно те же действия, но с применением уже другой статьи о хулиганстве, повлекли наказание в виде 1 года и 5 месяцев лишения свободы, что очевидно противоречит разумному, не говоря о каком-то и чьем-то праве.
Мало того, что суд дважды наказал осужденных за одно и то же деяние, в противоречие Конституции РФ, он еще и необоснованно назначил разные сроки наказания, то есть простое изменение названия содеянного повлекло многократное увеличение срока лишения свободы. Иными словами, если пощечину назвать оплеухой, то нужно многократно увеличить ответственность при тех же действиях и последствиях. Где логика?
Резюмирую единственный вывод — увидел госчиновника или его близкого — перейди на другую сторону улицы, а если уж от него прозвучало оскорбление — скажи спасибо и иди дальше", - цитирует Стукалову РИА Новости.