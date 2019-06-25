Еркебулан Сейдахмет перешел из "Уфы" в "Кайрат"

Нападающий "Уфы" Еркебулан Сейдахмет стал игроком "Кайрата".

19-летний форвард перешел в "Уфу" в январе 2018 года из "Тараза". Сейдахмет провел за российскую команду четыре матча и результативными действиями не отмечался. Вторую половину сезона-2018/19 казахстанский футболист отыграл на правах аренды в болгарском "Левски".

ФК "Уфа"
Теги: Сейдахмет Уфа
Сегодня, 17:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама