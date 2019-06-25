Еркебулан Сейдахмет перешел из "Уфы" в "Кайрат"

Нападающий "Уфы" Еркебулан Сейдахмет стал игроком "Кайрата".19-летний форвард перешел в "Уфу" в январе 2018 года из "Тараза". Сейдахмет провел за российскую команду четыре матча и результативными действиями не отмечался. Вторую половину сезона-2018/19 казахстанский футболист отыграл на правах аренды в болгарском "Левски".