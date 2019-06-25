Александр Горшков: хорошо, что Анюков остался в структуре "Зенита", такие люди нужны
Бывший игрок "Зенита" Александр Горшков прокомментировал информацию о том, что Александр Анюков вошел в тренерский штаб петербургской команды.
"Александр провел много сезонов в команде, почти всегда был основным игроком, Анюков — легенда клуба. Хорошо, что он остался в структуре "Зенита". Думаю, такие люди нужны, желаю ему удачи.
Секрет его футбольного долголетия? Мотивация и любовь к своему делу. У него неуступчивый характер, а также ему присуща надежность, которая присутствовала на тренировках и в играх. Все эти качества позволили играть на высоком уровне", - цитирует Горшкова Sport24.ru.
"Александр провел много сезонов в команде, почти всегда был основным игроком, Анюков — легенда клуба. Хорошо, что он остался в структуре "Зенита". Думаю, такие люди нужны, желаю ему удачи.
Секрет его футбольного долголетия? Мотивация и любовь к своему делу. У него неуступчивый характер, а также ему присуща надежность, которая присутствовала на тренировках и в играх. Все эти качества позволили играть на высоком уровне", - цитирует Горшкова Sport24.ru.