Александр Горшков: хорошо, что Анюков остался в структуре "Зенита", такие люди нужны

Бывший игрок "Зенита" Александр Горшков прокомментировал информацию о том, что Александр Анюков вошел в тренерский штаб петербургской команды.

"Александр провел много сезонов в команде, почти всегда был основным игроком, Анюков — легенда клуба. Хорошо, что он остался в структуре "Зенита". Думаю, такие люди нужны, желаю ему удачи.

Секрет его футбольного долголетия? Мотивация и любовь к своему делу. У него неуступчивый характер, а также ему присуща надежность, которая присутствовала на тренировках и в играх. Все эти качества позволили играть на высоком уровне", - цитирует Горшкова Sport24.ru.
Теги: Горшков Зенит
Сегодня, 17:43
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