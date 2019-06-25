Игроки "Локомотива" поздравили Смолова с защитой кандидатской диссертации

Футболисты "Локомотива" во время австрийского предсезонного сбора поздравили нападающего Фёдора Смолова, который закончил аспирантуру в СГУ имени Н. Г. Чернышевского и защитил кандидатскую диссертацию.

Тема кандидатской Смолова звучит так: "Развитие наукоёмкого сектора в современной России: социально-экономический аспект".



"Чемпионат"
Теги: Смолов Локомотив
Сегодня, 19:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
12
(3)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама