Игроки "Локомотива" поздравили Смолова с защитой кандидатской диссертации

Все в сборе!



Перед тренировкой поприветствовали Мурило, Живоглядова и поздравили Смолова с защитой кандидатской ??#РЖДТренировочныеСборы ?? pic.twitter.com/hFB3cuy7bf — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) June 25, 2019

Футболисты "Локомотива" во время австрийского предсезонного сбора поздравили нападающего Фёдора Смолова, который закончил аспирантуру в СГУ имени Н. Г. Чернышевского и защитил кандидатскую диссертацию.Тема кандидатской Смолова звучит так: "Развитие наукоёмкого сектора в современной России: социально-экономический аспект".