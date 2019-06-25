Хорватский защитник Шарлия присоединился к ЦСКА на сборах

ЦСКА объявил, что на сборах команды в Австрии будет работать защитник Звонимир Шарлия.

На данный момент контракт с 22-летним хорватом не подписан, он по-прежнему принадлежит "Славен Белупо". Стороны продолжат вести переговоры о его трансфере.



"СЭ"
Теги: Шарлия ЦСКА
Сегодня, 21:05
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