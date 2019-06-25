Хорватский защитник Шарлия присоединился к ЦСКА на сборах
ЦСКА объявил, что на сборах команды в Австрии будет работать защитник Звонимир Шарлия.
На данный момент контракт с 22-летним хорватом не подписан, он по-прежнему принадлежит "Славен Белупо". Стороны продолжат вести переговоры о его трансфере.
"СЭ"
На данный момент контракт с 22-летним хорватом не подписан, он по-прежнему принадлежит "Славен Белупо". Стороны продолжат вести переговоры о его трансфере.
?? Вместе с командой тренироваться в Австрии будет Звонимир Шарлия из хорватского «Славен Белупо». Параллельно наши клубы продолжают вести переговоры о возможном переходе защитника #сборыЦСКА pic.twitter.com/O7Y7ijt5rT— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 25, 2019
"СЭ"