Руслан Пименов: понятно, что о чемпионстве "Динамо" думать еще рано, но бороться за зону еврокубков нужно
Бывший нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал, что думает о перспективах команды в новом сезоне, поделился мнением о продлении контрактов с тренерским штабом и несколькими игроками, а также о приходе в клуб защитника Сергея Паршивлюка.
- Насколько «Динамо» усилит Паршивлюк? Футболиста мы хорошо знаем по выступлениям за «Спартак» и «Ростов». Посмотрим, как он примет установки главного тренера и насколько он сможет он им соответствовать. Тут сложно судить - надо смотреть по первой трети чемпионата, - отметил Пименов. - Время познакомиться с командой и требованиями главного тренера у игрока есть.
- В перерыве между двумя сборами клуб продлил соглашения с тренерским штабом и рядом игроков.
- Анион Шунин очень давно играет за «Динамо», это российский игрок - так что отлично, что контракт продлен. Переходить куда-то в другой клуб? Все команды укомплектованы. Сейчас вратарская школа достаточно хорошо работает. И мы видим, что немало молодых игроков появляется на эти позиции. В общем, «Динамо» доверяет Шунину, а Шунин верен «Динамо».
- Такую верность клубу редко в наше время встретишь.
- Ну, у вратарей в этом плане все стабильнее, чем у полевых игроков. Если вратарь надежен, год от года прибавляет, то тренеры делают на него ставку. Какой смысл здесь что-то менять? Мы видим, как много лет Гилерме играет за «Локомотив», Акинфеев всю карьеру за ЦСКА выступает.
Если говорить о продлении других игроков, то Морозов не первый год в команде, но, конечно, ему еще надо прибавлять. Чтобы в сборной уже на него обратили внимание. Это хорошая история, что они с ним продлили контракт. Наверное, то же самое можно сказать и по Евгеньеву.
Тренерский штаб? Дмитрий Хохлов доказал, что он достаточно серьезный тренер, с серьезными требованиями, и что игроки должны слушать его и выполнять его установку, чтобы добиваться более значимых результатов. А со стороны руководства продление контракта с Хохловым означает доверие главному тренеру.
- Какие задачи будет по силам решать «Динамо» в предстоящем чемпионате РПЛ?
- Надо подниматься по турнирной таблице. Понятно, что о чемпионстве думать еще рано, но бороться за высокие места, за зону еврокубков, думаю, нужно.
- Насколько «Динамо» усилит Паршивлюк? Футболиста мы хорошо знаем по выступлениям за «Спартак» и «Ростов». Посмотрим, как он примет установки главного тренера и насколько он сможет он им соответствовать. Тут сложно судить - надо смотреть по первой трети чемпионата, - отметил Пименов. - Время познакомиться с командой и требованиями главного тренера у игрока есть.
- В перерыве между двумя сборами клуб продлил соглашения с тренерским штабом и рядом игроков.
- Анион Шунин очень давно играет за «Динамо», это российский игрок - так что отлично, что контракт продлен. Переходить куда-то в другой клуб? Все команды укомплектованы. Сейчас вратарская школа достаточно хорошо работает. И мы видим, что немало молодых игроков появляется на эти позиции. В общем, «Динамо» доверяет Шунину, а Шунин верен «Динамо».
- Такую верность клубу редко в наше время встретишь.
- Ну, у вратарей в этом плане все стабильнее, чем у полевых игроков. Если вратарь надежен, год от года прибавляет, то тренеры делают на него ставку. Какой смысл здесь что-то менять? Мы видим, как много лет Гилерме играет за «Локомотив», Акинфеев всю карьеру за ЦСКА выступает.
Если говорить о продлении других игроков, то Морозов не первый год в команде, но, конечно, ему еще надо прибавлять. Чтобы в сборной уже на него обратили внимание. Это хорошая история, что они с ним продлили контракт. Наверное, то же самое можно сказать и по Евгеньеву.
Тренерский штаб? Дмитрий Хохлов доказал, что он достаточно серьезный тренер, с серьезными требованиями, и что игроки должны слушать его и выполнять его установку, чтобы добиваться более значимых результатов. А со стороны руководства продление контракта с Хохловым означает доверие главному тренеру.
- Какие задачи будет по силам решать «Динамо» в предстоящем чемпионате РПЛ?
- Надо подниматься по турнирной таблице. Понятно, что о чемпионстве думать еще рано, но бороться за высокие места, за зону еврокубков, думаю, нужно.