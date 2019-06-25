Станция римского метро, где пострадали фанаты ЦСКА, откроется спустя 246 дней

Станция метро Рима "Репубблика" будет открыта в среду, 26 июня, сообщает мэр Рима Вирджиния Раджи в Твиттере. Всего она была закрыта на протяжении 246 дней.

23 октября на станции резко ускорился эскалатор. В результате образовалась давка, в которой пострадали российские болельщики ЦСКА, приехавшие на матч Лиги чемпионов против "Ромы".

В результате 16 человек были госпитализированы, еще 4 получили легкие ранения.

"СЭ"
Теги: ЦСКА
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