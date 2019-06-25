Быстров и Пилипчук выступят экспертами на трансляциях Кубка Париматч Премьер

Владимир Быстров и Роман Пилипчук выступят экспертами в студии во время трансляций на предсезонном турнире за Кубок Париматч Премьер, который пройдет с 26 июня по 4 июля в Австрии.

Ведущими студии на месте события будут комментаторы "Матч ТВ" Михаил Моссаковский и Михаил Поленов.

Формат Кубка Париматч Премьер, в котором примут участие ЦСКА, "Спартак", "Ростов" и "Краснодар", будет идентичен тому, что прошел в январе в Катаре. Согласно регламенту соперники сыграют каждый с каждым в один круг: в общей сложности 6 матчей. По ходу первого и второго таймов тренеру нельзя будет делать больше 5 замен. В случае травмы футболиста разрешена обратная замена. В перерыве игры количество изменений в составе не ограничено.

Sport24.ru
Теги: Быстров Пилипчук
Сегодня, 22:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама