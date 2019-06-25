Быстров и Пилипчук выступят экспертами на трансляциях Кубка Париматч Премьер
Владимир Быстров и Роман Пилипчук выступят экспертами в студии во время трансляций на предсезонном турнире за Кубок Париматч Премьер, который пройдет с 26 июня по 4 июля в Австрии.
Ведущими студии на месте события будут комментаторы "Матч ТВ" Михаил Моссаковский и Михаил Поленов.
Формат Кубка Париматч Премьер, в котором примут участие ЦСКА, "Спартак", "Ростов" и "Краснодар", будет идентичен тому, что прошел в январе в Катаре. Согласно регламенту соперники сыграют каждый с каждым в один круг: в общей сложности 6 матчей. По ходу первого и второго таймов тренеру нельзя будет делать больше 5 замен. В случае травмы футболиста разрешена обратная замена. В перерыве игры количество изменений в составе не ограничено.
Sport24.ru
Ведущими студии на месте события будут комментаторы "Матч ТВ" Михаил Моссаковский и Михаил Поленов.
Формат Кубка Париматч Премьер, в котором примут участие ЦСКА, "Спартак", "Ростов" и "Краснодар", будет идентичен тому, что прошел в январе в Катаре. Согласно регламенту соперники сыграют каждый с каждым в один круг: в общей сложности 6 матчей. По ходу первого и второго таймов тренеру нельзя будет делать больше 5 замен. В случае травмы футболиста разрешена обратная замена. В перерыве игры количество изменений в составе не ограничено.
Sport24.ru