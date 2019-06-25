Андрей Бутенко: принципы применения VAR, на мой взгляд, ведут к убийству самой игры в футбол
Член судейского комитета РФС Андрей Бутенко поделился мнением о существующей практике применения системы видеопомощи арбитрам (VAR).
"Пять лет назад, когда VAR только начинал внедряться, я был его противником. Сейчас я — сторонник видеоассистента рефери, но то, куда идут принципы применения этой системы, на мой взгляд, ведет к убийству самой игры в футбол. Ну нельзя же палку перегибать!
Доходит до того, что помощники главного арбитра при явном положении вне игры не поднимают флажок, потому что им дано указание дать доиграть эпизод до конца, а потом при необходимости отменить гол, если офсайд был. Это же в корне меняет психологию восприятия игры и философию работы помощника рефери.
Как все-таки хорошо было пять лет назад — потому что не было маразма! Любую идею можно довести до абсурда, и она из хорошей превратится в утопию. Боюсь, как бы нечто подобное не произошло с VAR именно при таком его применении.
На мой взгляд, российские судьи практически готовы к работе с использованием системы VAR. И лично я — двумя руками и ногами за скорейшее ее введение. Конкретные же сроки начала функционирования системы в российском футболе зависят от вышестоящих организаций — РФС и РПЛ", - цитирует Бутенко "Советский спорт".
"Пять лет назад, когда VAR только начинал внедряться, я был его противником. Сейчас я — сторонник видеоассистента рефери, но то, куда идут принципы применения этой системы, на мой взгляд, ведет к убийству самой игры в футбол. Ну нельзя же палку перегибать!
Доходит до того, что помощники главного арбитра при явном положении вне игры не поднимают флажок, потому что им дано указание дать доиграть эпизод до конца, а потом при необходимости отменить гол, если офсайд был. Это же в корне меняет психологию восприятия игры и философию работы помощника рефери.
Как все-таки хорошо было пять лет назад — потому что не было маразма! Любую идею можно довести до абсурда, и она из хорошей превратится в утопию. Боюсь, как бы нечто подобное не произошло с VAR именно при таком его применении.
На мой взгляд, российские судьи практически готовы к работе с использованием системы VAR. И лично я — двумя руками и ногами за скорейшее ее введение. Конкретные же сроки начала функционирования системы в российском футболе зависят от вышестоящих организаций — РФС и РПЛ", - цитирует Бутенко "Советский спорт".