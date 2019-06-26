На этот турнир у Кононова отличные шансы. Сегодня стартует второй товарищеский Кубок от «Матча»
Не будет «Зенита» и «Локомотива», зато в деле ЦСКА и «Краснодар». О Кубке «Париматч Премьер», который не имеет особого смысла, но скрашивает унылую межсезонную пору мощными вывесками и даёт возможность оценить новых игроков наших грандов
Возрождение традиции
Играть товарищеские турниры наши клубы начали давно. В этом плане «Матч Премьер», организовавший зимой первые межсезонные соревнования за долгое время, не придумал ничего нового. Зато вернул подзабытую традицию, которая всегда была по душе болельщикам. Для них это хороший способ посмотреть на любимые команды в разгар утомительного перерыва.
Что было до Кубка «Матч Премьер» (теперь это, кстати, Кубок «Париматч Премьер»)? С 2006 года по 2008-й проводили Кубок Первого канала. Фонд Романа Абрамовича выделял 2 миллиона евро призовых ( «Матч» предлагает лишь 100 тыс евро), которые должны были быть потрачены на развитие детского футбола. Вот и появлялась относительно серьёзная мотивация.
Ключевое (и нисколько не радостное) отличие новых турниров от прежних - больше не приглашаются иностранные клубы. На Кубке Первого канала россияне играли против украинцев («Шахтёр» и «Динамо» Киев), иногда приезжали представители Израиля и Сербии.
Еще проводился Объединенный чемпионат в 2013-м. В нём рубились только украинские и российские команды. Было бы неплохо повторить, но теперь наших соседей не заманишь даже привлекательными призовыми. По словам некоторых журналистов, они и прошедший Чемпионат мира пропустили, лишь бы не связываться с Россией...
«Спартак» и Кононов – большие специалисты по таким турнирам
«Ростов» и «Спартак» играли в зимнем Кубке «Матч Премьер». Дончане выступили так себе (три поражения, одно из них в серии пенальти), при этом Карпин злился на журналистов, которые не хотели помнить, что турнир этот исключительно подготовительный, и слишком серьёзно относились к результатам матчей. А вот «красно-белые», одержав три победы, стали лучшими.
И на этот раз главным претендентом остаётся «Спартак». В пользу москвичей говорит не только успех на зимнем Кубке «Матч Премьер». «Красно-белые» побеждали на товарищеских турнирах и раньше – например, все помнят глумливые поздравления от фанатов других клубов после «Копа Дель Соль-2012». Но ведь и это ещё не всё. До прошедшей зимы единственным трофеем Кононова оставался тот же самый «Копа Дель Соль», который в 2011-м Кононов взял с «Карпатами».
Теперь наставник «красно-белых» имеет возможность побороться за третий трофей в карьере.
У клубов будет отличная возможность посмотреть новых игроков
Убирая шутки в сторону, понятно, что Кубок «Париматч Премьер» - турнир товарищеский. И команды будут ориентироваться именно на подготовку к сезону, а никак не настраиваться на победу. По этой же причине мы не увидим «Зенит» и «Локомотив» - им начинать раньше остальных (6 июля они играют за Суперкубок), поэтому и подготовка чемпиона и вице-чемпиона будет иного формата.
Особенно интересно будет наблюдать за новичками. Взглянуть на «красно-белых» любопытно и так (ушёл Комбаров и Глушаков, команда перестраивается), но отдельного внимания наверняка удостоится Понсе, приехавший в Москву из «Ромы». Аргентинскому форварду важно сразу начать успешно, поскольку фанаты «красно-белых» слишком скоры на расправу. Не попрёт сейчас – и дальше придётся преодолевать давление болельщиков.
Наконец-то приехал. «Спартак» купил Понсе
ЦСКА получит возможность со всех сторон оценить защитника Звонимира Шарлия. Гончаренко взял его на сборы, но соглашение с хорватским клубом «Славеном Белупо» ещё не достигнуто. Видимо, многое зависит и от того, как будет вести себя Бекао, который на данный момент не может договориться с «армейцами» о новом контракте.
У «Краснодара» так вообще целый отряд новеньких. Тут вам и молодая голландская звезда де Вильен, уведённый у «красно-белых», и хорошо нам знакомый Руслан Камболов, и опорник Кайо Панталеао с атакующим хавбеком Намли.
«Краснодар» подписал де Вильену. Сообщали, что его хотел забрать «Спартак»
Без приобретений остаётся только «Ростов». Но южане компенсируют Валерием Карпиным, который почти точно будет жечь на пресс-конференциях.
Это будет просто весело
Далеко не все из болельщиков смотрят подобные турниры. Причина проста: их участники озабочены в первую очередь тем, чтобы набрать хорошую форму, и не всегда готовы бороться с максимальной отдачей. Но зимний Кубок показал, что и такие матчи могут быть эмоциональными и зрелищными. Да и вообще, сколько можно сидеть без футбола?
Тем более накал совершенно точно будет в том же матче «Спартак» - ЦСКА. Туда наверняка собирается много болельщиков, так что в межсезонье мы сможем увидеть небольшую репетицию главного дерби страны.
И это не говоря о том, что на зимнем «Матч Премьере» было достаточно просто хороших футбольных моментов
Начинается Кубок «Париматч Премьер» с игры между «Спартаком» и «Ростовом». И остаётся только пожалеть, что Глушаков не договорился с дончанами, к которым его активно сватали этой весной.
Тогда это было бы по-настоящему мощное открытие.
Глушаков ушёл. Так будет лучше всем
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: группа "Матч Премьер" в социальной сети "ВКонтакте"
Возрождение традиции
Играть товарищеские турниры наши клубы начали давно. В этом плане «Матч Премьер», организовавший зимой первые межсезонные соревнования за долгое время, не придумал ничего нового. Зато вернул подзабытую традицию, которая всегда была по душе болельщикам. Для них это хороший способ посмотреть на любимые команды в разгар утомительного перерыва.
Что было до Кубка «Матч Премьер» (теперь это, кстати, Кубок «Париматч Премьер»)? С 2006 года по 2008-й проводили Кубок Первого канала. Фонд Романа Абрамовича выделял 2 миллиона евро призовых ( «Матч» предлагает лишь 100 тыс евро), которые должны были быть потрачены на развитие детского футбола. Вот и появлялась относительно серьёзная мотивация.
Ключевое (и нисколько не радостное) отличие новых турниров от прежних - больше не приглашаются иностранные клубы. На Кубке Первого канала россияне играли против украинцев («Шахтёр» и «Динамо» Киев), иногда приезжали представители Израиля и Сербии.
Еще проводился Объединенный чемпионат в 2013-м. В нём рубились только украинские и российские команды. Было бы неплохо повторить, но теперь наших соседей не заманишь даже привлекательными призовыми. По словам некоторых журналистов, они и прошедший Чемпионат мира пропустили, лишь бы не связываться с Россией...
«Спартак» и Кононов – большие специалисты по таким турнирам
«Ростов» и «Спартак» играли в зимнем Кубке «Матч Премьер». Дончане выступили так себе (три поражения, одно из них в серии пенальти), при этом Карпин злился на журналистов, которые не хотели помнить, что турнир этот исключительно подготовительный, и слишком серьёзно относились к результатам матчей. А вот «красно-белые», одержав три победы, стали лучшими.
И на этот раз главным претендентом остаётся «Спартак». В пользу москвичей говорит не только успех на зимнем Кубке «Матч Премьер». «Красно-белые» побеждали на товарищеских турнирах и раньше – например, все помнят глумливые поздравления от фанатов других клубов после «Копа Дель Соль-2012». Но ведь и это ещё не всё. До прошедшей зимы единственным трофеем Кононова оставался тот же самый «Копа Дель Соль», который в 2011-м Кононов взял с «Карпатами».
Теперь наставник «красно-белых» имеет возможность побороться за третий трофей в карьере.
У клубов будет отличная возможность посмотреть новых игроков
Убирая шутки в сторону, понятно, что Кубок «Париматч Премьер» - турнир товарищеский. И команды будут ориентироваться именно на подготовку к сезону, а никак не настраиваться на победу. По этой же причине мы не увидим «Зенит» и «Локомотив» - им начинать раньше остальных (6 июля они играют за Суперкубок), поэтому и подготовка чемпиона и вице-чемпиона будет иного формата.
Особенно интересно будет наблюдать за новичками. Взглянуть на «красно-белых» любопытно и так (ушёл Комбаров и Глушаков, команда перестраивается), но отдельного внимания наверняка удостоится Понсе, приехавший в Москву из «Ромы». Аргентинскому форварду важно сразу начать успешно, поскольку фанаты «красно-белых» слишком скоры на расправу. Не попрёт сейчас – и дальше придётся преодолевать давление болельщиков.
Наконец-то приехал. «Спартак» купил Понсе
ЦСКА получит возможность со всех сторон оценить защитника Звонимира Шарлия. Гончаренко взял его на сборы, но соглашение с хорватским клубом «Славеном Белупо» ещё не достигнуто. Видимо, многое зависит и от того, как будет вести себя Бекао, который на данный момент не может договориться с «армейцами» о новом контракте.
?? Вместе с командой тренироваться в Австрии будет Звонимир Шарлия из хорватского «Славен Белупо». Параллельно наши клубы продолжают вести переговоры о возможном переходе защитника #сборыЦСКА pic.twitter.com/O7Y7ijt5rT— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 25, 2019
У «Краснодара» так вообще целый отряд новеньких. Тут вам и молодая голландская звезда де Вильен, уведённый у «красно-белых», и хорошо нам знакомый Руслан Камболов, и опорник Кайо Панталеао с атакующим хавбеком Намли.
«Краснодар» подписал де Вильену. Сообщали, что его хотел забрать «Спартак»
Без приобретений остаётся только «Ростов». Но южане компенсируют Валерием Карпиным, который почти точно будет жечь на пресс-конференциях.
Это будет просто весело
Далеко не все из болельщиков смотрят подобные турниры. Причина проста: их участники озабочены в первую очередь тем, чтобы набрать хорошую форму, и не всегда готовы бороться с максимальной отдачей. Но зимний Кубок показал, что и такие матчи могут быть эмоциональными и зрелищными. Да и вообще, сколько можно сидеть без футбола?
Тем более накал совершенно точно будет в том же матче «Спартак» - ЦСКА. Туда наверняка собирается много болельщиков, так что в межсезонье мы сможем увидеть небольшую репетицию главного дерби страны.
И это не говоря о том, что на зимнем «Матч Премьере» было достаточно просто хороших футбольных моментов
? Красавец-гол забивает Дмитрий Баринов на 47-й минуте встречи!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) January 25, 2019
? Трансляция #РостовЛоко: https://t.co/uwAGAN5BAj
? #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/OrTyFHDNqU
Начинается Кубок «Париматч Премьер» с игры между «Спартаком» и «Ростовом». И остаётся только пожалеть, что Глушаков не договорился с дончанами, к которым его активно сватали этой весной.
Тогда это было бы по-настоящему мощное открытие.
Глушаков ушёл. Так будет лучше всем
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: группа "Матч Премьер" в социальной сети "ВКонтакте"