Гончаренко против Мусаева. Первая классная вывеска «Париматч Премьер»
Существенно обновлённый «Краснодар» будет играть с «армейцами», которых «быки» этой весной опередили в борьбе за место в квалификации Лиги чемпионов. О том, почему эту игру стоит посмотреть
Почти новый «Краснодар»
В первую очередь, из-за кадровых перемен в южном клубе. Команда Мусаева будет пытаться в этом сезоне пробиться в Лигу чемпионов (у «быков» первая квалификация в истории) и, очевидно, наконец-то бороться за первое место. Поэтому Галицкий подвёз своему молодому тренеру полноценное усиление.
На место ушедших Каборе и Перейры, травмированных Газинского и Классона купили молодого голландского таланта де Вильена. Подобрали за совсем скромные деньги Руслана Камболова из опускающегося на дно «Рубина». Также из Португалии был выписан опорник Кайо Панталеао, а из тех же Нидерландов привезли атакующего хавбека Намли.
Говорят, трансферная кампания «Краснодара» ещё не закончена, но у Мусаева на руках уже достаточно серьёзное обновление. Состав изменился почти наполовину, так что тренеру необходимо срочно вживлять новых игроков – квалификация в ЛЧ начнётся уже летом. И в этом плане межсезонный турнир наверняка пойдёт на пользу.
Главное, чтобы прошёл он без травм. Вчера Айртон жёстко влетел в рекламный щит, после чего не смог продолжить игру с «Ростовом». И Гончаренко, и Мусаев наверняка слегка нервничают в этом плане – у них и так достаточно потерь.
«Быки» надолго остались без Классона и Газинского – двух ключевых игроков прошедшего сезона. Новички пришли в том числе и им на замену, но ведь неизвестно, как быстро они впишутся в «Краснодар», как быстро адаптируются к новой лиге. Потерять ещё кого-нибудь перед квалификацией Лиги чемпионов? Это будет серьёзное осложнение.
У москвичей сломал лодыжку Георгий Щенников, а в сборной получил травму Влашич. Но с хорватом всё не так страшно – только «Париматч Премьер» он всё равно пропустит.
Это две самые яркие команды чемпионата
По ходу прошлого сезона именно ЦСКА и «Краснодар» чаще других хвалили за смелый и зрелищный футбол. Кононов о таком пока лишь рассказывает. Но при этом в очном весеннем матче «быки» предпочли играть на контратаках, не влезая в открытую перестрелку с «красно-синими».
Интересно, как будет теперь. Про идеологические мотивы «Краснодара» мы знаем, а тут ещё и результат не так уж и важен. Рискнёт ли Мусаев пойти в открытую?
Вопрос непростой, потому что средняя линия у «Краснодара» получается совсем сырой. Против сыгранных «армейцев» с ней наверняка будут возникать проблемы.
У ЦСКА, скорее всего, будет реальная мотивация
У «Краснодара» на данный момент много проблем. Их ждёт жаркое лето (старт чемпионата плюс квалификация), при этом команда сильно обновилась и требует наладки. Мусаеву вряд ли до дополнительных интриг и фантазий, вроде «вот бы обыграть одного из главных соперников по чемпионату в товарищеской игре».
А молодые «армейцы» вполне могут завестись. «Быки» дважды их приложили в чемпионате, заняли место в квалификации Лиги чемпионов. Чем не повод для хорошей спортивной мести?
«Армейцы» тоже могут показать новенького
Судя по заявлениям из Италии, Бекао присоединится к «Удинезе» в начале июля. История любви закончилась быстро. Уже весной защитник не шёл на условия клуба, а впоследствии своего мнения так и не поменял.
Но в ЦСКА уже нашли замену. На «Париматч Премьер» вместе с «красно-синими» приехал хорватский защитник Звонимир Шарлий. Он пока на просмотре, так что Гончаренко наверняка даст ему шанс.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Фото: globallookpress.com, РФС
Почти новый «Краснодар»
В первую очередь, из-за кадровых перемен в южном клубе. Команда Мусаева будет пытаться в этом сезоне пробиться в Лигу чемпионов (у «быков» первая квалификация в истории) и, очевидно, наконец-то бороться за первое место. Поэтому Галицкий подвёз своему молодому тренеру полноценное усиление.
На место ушедших Каборе и Перейры, травмированных Газинского и Классона купили молодого голландского таланта де Вильена. Подобрали за совсем скромные деньги Руслана Камболова из опускающегося на дно «Рубина». Также из Португалии был выписан опорник Кайо Панталеао, а из тех же Нидерландов привезли атакующего хавбека Намли.
Говорят, трансферная кампания «Краснодара» ещё не закончена, но у Мусаева на руках уже достаточно серьёзное обновление. Состав изменился почти наполовину, так что тренеру необходимо срочно вживлять новых игроков – квалификация в ЛЧ начнётся уже летом. И в этом плане межсезонный турнир наверняка пойдёт на пользу.
Главное, чтобы прошёл он без травм. Вчера Айртон жёстко влетел в рекламный щит, после чего не смог продолжить игру с «Ростовом». И Гончаренко, и Мусаев наверняка слегка нервничают в этом плане – у них и так достаточно потерь.
«Быки» надолго остались без Классона и Газинского – двух ключевых игроков прошедшего сезона. Новички пришли в том числе и им на замену, но ведь неизвестно, как быстро они впишутся в «Краснодар», как быстро адаптируются к новой лиге. Потерять ещё кого-нибудь перед квалификацией Лиги чемпионов? Это будет серьёзное осложнение.
У москвичей сломал лодыжку Георгий Щенников, а в сборной получил травму Влашич. Но с хорватом всё не так страшно – только «Париматч Премьер» он всё равно пропустит.
Это две самые яркие команды чемпионата
По ходу прошлого сезона именно ЦСКА и «Краснодар» чаще других хвалили за смелый и зрелищный футбол. Кононов о таком пока лишь рассказывает. Но при этом в очном весеннем матче «быки» предпочли играть на контратаках, не влезая в открытую перестрелку с «красно-синими».
Интересно, как будет теперь. Про идеологические мотивы «Краснодара» мы знаем, а тут ещё и результат не так уж и важен. Рискнёт ли Мусаев пойти в открытую?
Вопрос непростой, потому что средняя линия у «Краснодара» получается совсем сырой. Против сыгранных «армейцев» с ней наверняка будут возникать проблемы.
У ЦСКА, скорее всего, будет реальная мотивация
У «Краснодара» на данный момент много проблем. Их ждёт жаркое лето (старт чемпионата плюс квалификация), при этом команда сильно обновилась и требует наладки. Мусаеву вряд ли до дополнительных интриг и фантазий, вроде «вот бы обыграть одного из главных соперников по чемпионату в товарищеской игре».
А молодые «армейцы» вполне могут завестись. «Быки» дважды их приложили в чемпионате, заняли место в квалификации Лиги чемпионов. Чем не повод для хорошей спортивной мести?
«Армейцы» тоже могут показать новенького
Судя по заявлениям из Италии, Бекао присоединится к «Удинезе» в начале июля. История любви закончилась быстро. Уже весной защитник не шёл на условия клуба, а впоследствии своего мнения так и не поменял.
Но в ЦСКА уже нашли замену. На «Париматч Премьер» вместе с «красно-синими» приехал хорватский защитник Звонимир Шарлий. Он пока на просмотре, так что Гончаренко наверняка даст ему шанс.
?? Вместе с командой тренироваться в Австрии будет Звонимир Шарлия из хорватского «Славен Белупо». Параллельно наши клубы продолжают вести переговоры о возможном переходе защитника #сборыЦСКА pic.twitter.com/O7Y7ijt5rT— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 25, 2019
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Фото: globallookpress.com, РФС