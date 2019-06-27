«Спартак» купил за два миллиона вратаря, который стоит 25 тысяч? Цорн, что происходит?

«Красно-белые» внезапно подписали 5-го вратаря «Ромы» и сразу же отправили его в фарм-клуб. Есть подозрение, что всё это – часть сделки по Понсе. Разбираемся, как москвичи и римляне решали вопрос с процентами Аргентине.«Спартак» открыл вчера товарищеский Кубок «Париматч Премьер» поражением против «Ростова» (0:2), но самое интересное в связи с Народной командой сейчас происходит вдалеке от футбольных полей.В среду в «Спартак» перешел 20-летний вратарь «Ромы» Андреа Романьоли. Как и в случае с Понсе, недавно купленным у того же итальянского клуба, в основе молодой голкипер так ни разу не сыграл. Минувший сезон Андреа провел в арендных скитаниях по клубам третьего итальянского дивизиона. И вышел на поле всего дважды.За пару дней до перехода итальянские журналисты писали об этом. Тогда такая информация казалась не очень уместной шуткой, но инсайды оказались верными. Теперь СМИ сообщают, что за этого вратаря московский клуб заплатил от 2 до 2,5 миллиона евро.Всё бы ничего, но стоимость игрока по transfermarkt всего 25 тысяч.Романьоли не стали звать на австрийский сбор, где основа сейчас играет в межсезонном турнире. Итальянец сразу отправился в «Спартак-2». Иначе говоря: нет.В основе шансов у Романьоли точно не будет. Вряд ли он с такой скромной стоимостью сможет дать больше, чем Артём Ребров. Селихова и Максименко упоминать здесь вообще бессмысленно.Да и для ФНЛ усиление странное. Тем более там только-только ужесточили лимит, и тратить ценное место легионера на вратаря сомнительного качества - ну такая себе идя.В интервью Цорн не хотел рассказывать, сколько они заплатили за переезд Понсе из «Ромы», но Федун был чем-то доволен в этой сделке. Теперь всё очевиднее становится чем именно. Сразу после трансфера аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», в котором воспитывался Понсе, опубликовал на официальном сайте финансовый отчёт, сколько денег за этот переход получили они.По нему выходило, что «Ньюэллс Олд Бойз» перечислят из 3 миллионов 800 тысяч евро из первого платежа «Спартака»и 400 тысяч – из второго. Плюс ещё было про бонусы:Если Понсе сыграет не менее 60 процентов матчей в премьер-лиге, «Рома» получит дополнительно миллион евро, из этой суммы 400 тысяч перечислят аргентинской команде.Дополнительный миллион евро «Рома» может получить, если «Спартак» пробьется в Лигу чемпионов. «Ньюэллс» получит 40% от суммы.Если «красно-белые» станут чемпионом, то будут обязаны выплатить "Роме" бонус в размере 2 миллионов евро. 800 тысяч получит "Ньюэллс".Так получается, что «Рома» на переговорах с аргентинцами согласилась на бешеную перепродажную комиссию в 40%.Заплаченные за нестоящего этих денег игрока 2 миллиона евро вполне тянут на дополнительный платёж, прошедший мимо страшной комиссии аргентинского клуба. Получается, таким образом «Спартак» и «Рома» просто обошли юридические условия сделки по нападающему Понсе.Вряд ли. К такой сделке будет очень тяжело подкопаться.Единственное, что может пострадать из-за таких решений – репутация в глазах других клубов.Отрицает в недавнем интервью «СЭ»:– Кто такой 20-летний вратарь Андреа Романьоли, который уже почти подписан? Молодой, талантливый голкипер итальянской школы. Из «Спартака-2» у нас ушел Владислав Терешкин, которому 25 лет и у которого 31 мая закончился контракт. Нам в «Роме» сказали, что у Ромальони есть хорошие перспективы, что его можно развивать.Посмотрели на Андреа, передали кандидатуру в селекционную службу, получили заключение: у парня хорошие данные, взяли его посмотреть во вторую команду. Здесь и сейчас это не вратарь под основу, но способен создать конкуренцию коллегам по амплуа.Этот трансфер и Понсе – разные истории? Да, разные, никак друг с другом не связанные. Не раз летал в Рим и в разговорах с «Ромой» рассматривали разные позиции. Итальянские коллеги сказали, что у них есть много молодых ребят, которых можем просмотреть, - сказал Цорн.Угу. Так мы и поверили.