Дмитрий Сенников: "Локомотиву" нужны три-четыре игрока хорошего уровня

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой рассказал об ожиданиях от матча за Суперкубок России с «Зенитом», а также поделился мнением об уходе из «Локо» ряда футболистов, приобретении защитника Мурило и о том, какие позиции в команде нуждаются в усилении.- Эти игроки в последнее время нечасто играли в основном составе, кто-то был в аренде - главному тренеру и руководству клуба, наверное, виднее. Все зависит от того, рассчитывают на футболистов или нет. Они приносили большую пользу команде на протяжении нескольких лет, но когда контракты завершаются, здесь, наверное, уже решать ситуацию главному тренеру. Но так как они мало играли, есть основания, чтобы не продлевать.Укрепление состава? Конечно, нужно усиление «Локо». Тем более и Фарфан травму получил. Так что нападающий нужен. Надо и альтернативу Смолову и Эдеру искать. Оборону нужно укрепить: как минимум центральный и крайний защитники еще нужны. В целом, думаю, три-четыре игрока хорошего уровня необходимы команде.- Думаю, здесь только игра футболиста может ответить на все вопросы. Для меня тоже загадка, что это за игрок. Не могу судить, хорошего игрока взяли или среднего. Если чем-то он на себя обратил внимание, в любом случае есть возможность либо раскрыться и заиграть, либо - не знаю... Пока мы его не увидим в деле, сложно будет выводы делать.- «Локомотив» давно не выигрывал Суперкубок - очень хочется, чтобы сейчас завоевали этот трофей. Наверное, команда постарается сделать все возможное, чтобы порадовать своих болельщиков. Но, так как соперник «Зенит», сделать это будет очень сложно. На мой взгляд, «Зенит» более сбалансирован во всех линиях, и состав у него выглядит предпочтительнее. Но это один-единственный матч - можно переиграть тактически и функционально. Все покажет игра, но предпочтительнее, конечно, сейчас выглядит «Зенит».- Мне кажется, такое возможно. У «Локомотива» хорошая оборона, много не пропускают. В обеих командах есть кому забить. Так что нельзя исключать, что основное время закончится вничью, а потом дойдет до пенальти.